День приёма граждан по вопросам исполнительных документов участников СВО пройдёт в Псковской области

12:37, 11 сентября 2024, ПАИ

Единый день приёма граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников СВО пройдёт 12 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приём граждан будет проходить во всех структурных подразделениях региона. В Пскове приём будет вестись в филиале фонда «Защитники Отечества» (улица Льва Толстого, 31а) с 11:00 до 13:00, а также на улице Текстильной, 3 с 15:00 до 16:00. Приём будет вести руководитель УФССП России по региону, подполковник внутренней службы Сергей Колесников. Помимо этого, приём пройдёт на базе МФЦ Пскова и Великих Лук.

Записаться на приём можно по телефонам: 69-90-93, 69-90-91.

В ходе личного приёма сотрудники службы обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан – военнослужащих и их родственников, отметили в ведомстве.