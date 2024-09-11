С 19 ноября по 25 марта отменяется авиарейс Сочи - Псков - Сочи

13:11, 11 сентября 2024, ПАИ

С 19 ноября 2024 года по 25 марта 2025 года отменяется авиарейс Сочи - Псков - Сочи, вылетавший по вторникам. Об этом ПАИ сообщили в авиакомпании «Азимут».

Пассажиры могут обратиться в авиакомпанию для однократного бесплатного изменения вылета на любую дату в рамках действующего расписания с сохранением/изменением первоначальных пунктов отправления/назначения и с сохранением класса обслуживания.

«Обмен авиабилета возможен только на регулярный рейс авиакомпании. В случае если вы решили отказаться от авиаперелета, для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту оформления билета. Если билет оформлен на официальном сайте авиакомпании «Азимут», то для возврата полной стоимости билета необходимо оставить запрос на вынужденный возврат в личном кабинете на сайте авиакомпании. При обращении к агенту авиакомпании и для входа в личный кабинет на сайте необходимо указать номер бронирования и фамилию пассажира», - уточнили в авиакомпании.

После обработки заявки на возврат подтверждение придёт на электронную почту.