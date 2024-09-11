Областная сельхозярмарка пройдёт в Пскове 28 сентября
Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» пройдёт в Пскове 28 сентября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников.
По традиции в ярмарке примут участие сельхозпредприятия переработки, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, районных потребительских обществ, а также мастеров народного творчества со всей области. Ожидается участие в ярмарке и гостей из Белоруссии.
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