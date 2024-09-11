До 26 градусов тепла и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 12 сентября

15:38, 11 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность, местами небольшой дождь ожидаются на территории Псковской области 12 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём ожидается от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет низким.