До 26 градусов тепла и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 12 сентября
Переменная облачность, местами небольшой дождь ожидаются на территории Псковской области 12 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём ожидается от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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