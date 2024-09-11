Четыре мемориальные плиты в честь героев СВО открыли в Себеже

16:46, 11 сентября 2024, ПАИ

Открытие мемориальных плит землякам, погибшим в ходе проведения специальной военной операции, прошло в Себеже сегодня, 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»







Мероприятие прошло на аллее Памяти бойцов, погибших в ходе спецоперации, которая находится на улице Красноармейской. В нём приняли участие глава муниципалитета Леонид Курсенков, сотрудники районной администрации, школьники, студенты и родственники погибших.

Кроме того, была открыта информационная табличка гвардии прапорщику Руслану Ревенко, который представлен к званию Героя России. После присвоения звания в честь него также будет открыта мемориальная плита.

Память о героях почтили минутой молчания. В знак уважения и всеобщей памяти участники мероприятия возложили цветы к мемориальным плитам на аллее Памяти