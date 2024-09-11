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Общество

Михаил Ведерников встретился с новым главврачом Псковской областной детской больницы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с главврачом областной клинической детской больницы Евгением Васильевым. Об этом глава региона сообщил в своём Телеграм-канале.

«В медучреждении он работает уже более 16 лет, с апреля исполнял обязанности руководителя, и теперь назначен главврачом по результатам конкурса», – отметил губернатор.

На встрече в центре внимания были вопросы, который руководитель больницы будет решать в первую очередь.

«Это обновление кадров – в больнице не хватает узких специалистов, есть необходимость в привлечении молодёжи. Заключено девять договоров на целевое обучение ординаторов. Один из лучших студентов ПсковГУ уже работает детским травматологом. Для привлечения медсестёр заключён договор с Псковским медицинским колледжем», – сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в больнице эффективно работает институт наставничества. «Благодаря этому механизму фактически продолжается образование и подготовка среднего медицинского персонала», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что продолжается модернизация больницы: ведётся поставка нового оборудования, в перспективе будем развивать детскую хирургию, в частности, челюстно-лицевую. Также скоро появится отделение детской реабилитации – уже запущена процедура лицензирования.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Васильев в среду, 11 сентября, был представлен коллективу областной больницы уже в качестве главврача, без приставки «врио».

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