Кондуктор сломала плечо из-за столкновения автобуса с автомобилем в Псковской области

16:39, 11 сентября 2024, ПАИ

Кондуктор автобуса пострадала из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Во время столкновения автобуса с автомобилем 27-летняя кондуктор ударилась о поручень. У неё закрытый перелом плеча. Подробности происшествия уточняются.