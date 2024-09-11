Кондуктор сломала плечо из-за столкновения автобуса с автомобилем в Псковской области
Кондуктор автобуса пострадала из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Во время столкновения автобуса с автомобилем 27-летняя кондуктор ударилась о поручень. У неё закрытый перелом плеча. Подробности происшествия уточняются.
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11 сентября 2024
Кондуктор сломала плечо из-за столкновения автобуса с автомобилем в Псковской области