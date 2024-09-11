Дороги в Красногородском округе будут перекрыты 21 сентября

17:05, 11 сентября 2024, ПАИ

Дороги будут перекрыты в Красногородском муниципальном округе 21 сентября, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На территории округа будут проходить тренировочные заезды участников финального этапа Кубка России по ралли «Пушкинские Горы – 2024». Дороги будут перекрыты 21 сентября с 10:00 до 18:00.

Для обеспечения безопасности дорожного движения вводится ограничение движения на дороге Гавры – Красногородск от деревни Столбово до деревни Гавры, на дороге Лысцево – Синяя Никола – Демидово от деревни Синяя Никола до деревни Посинье и от деревни Посинье до деревни Демидово.

Организацией, обеспечивающей перекрытие движения, выступает Федерация автоспорта Псковской области.