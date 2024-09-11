Михаил Ведерников поблагодарил организаторов выборов за честную избирательную кампанию

17:21, 11 сентября 2024, ПАИ

Итоги муниципальных выборов в рамках избирательной кампании, которая прошла с 6 по 8 сентября в Псковской области, обсудил губернатор Михаил Ведерников с председателем региональной избирательной комиссии Игорем Соповым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Нарушений на выборах в Псковской области не выявили. Было подано 14 обращений от граждан, но среди них жалоб и вопросов к работе участковых и территориальных избирательных комиссий не было. Вместе с этим о достоверности результатов голосования на выборах в регионах России заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Игорь Сопов также подчеркнул, что слаженную работу избирательной системы в регионе отметил и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он посещал избирательные участки в дни голосования.

Кроме того, председатель региональной избирательной комиссии отметил высокую явку на выборы. Она составила 34,77%. По всем кампаниям проголосовало почти 24,5 тысячи избирателей. ДЭГ воспользовались 88,8% зарегистрированных избирателей.

Он также отметил, что голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга, организованное на экстерриториальных избирательных участках Псковской области, тоже прошло без нарушений.

Михаил Ведерников поблагодарил всех сотрудников региональной избирательной системы за организацию и проведение голосования. По его словам, они проявили высокий профессионализм, принципиальность и честность.

Напомним, всего на территории региона проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

Отметим, что на досрочных выборах главы Гдовского района победил представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.