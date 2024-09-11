В Великих Луках студенты помогают семьям мобилизованных

17:25, 11 сентября 2024, ПАИ

В Великих Луках студенты механико-технологического колледжа помогают семьям мобилизованных, сообщает «Команда первых».

Ребята из волонтёрского отряда «Механизм помощи» не остались в стороне. Студенты оказали помощь семье мобилизованного, участвующего в специальной военной операции.

Пётр Кабаков, Роман Максименков, Максим Храмцов, Дмитрий Хотулев, Никита Гарбузов, Максим Черноок и Данил Шмаков за несколько часов сложили дрова в сарай.