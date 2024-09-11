В Великих Луках студенты помогают семьям мобилизованных
В Великих Луках студенты механико-технологического колледжа помогают семьям мобилизованных, сообщает «Команда первых».
Ребята из волонтёрского отряда «Механизм помощи» не остались в стороне. Студенты оказали помощь семье мобилизованного, участвующего в специальной военной операции.
Пётр Кабаков, Роман Максименков, Максим Храмцов, Дмитрий Хотулев, Никита Гарбузов, Максим Черноок и Данил Шмаков за несколько часов сложили дрова в сарай.
Почти 300 млн рублей было выделено на реализацию проекта ФКГС в Псковской области в 2024 году
Молодёжка Псковского облсовпрофа участвует в окружном этапе трека «Молодой профлидер России»
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов выборов за честную избирательную кампанию
Всего 826 многоквартирных домов в Псковской области копят деньги на капремонт на спецсчёте
Михаил Ведерников встретился с новым главврачом Псковской областной детской больницы