Капитан футбольной команды из Дедовичей развернул флаг родного клуба на вершине Эльбруса

17:53, 11 сентября 2024, ПАИ

Капитан дедовичского «Легиона» Владислав Бурлаков развернул на вершине Эльбруса флаг клуба и родных Дедовичей, сообщает газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»





Штурм вершины на высоте 5 642 метра продолжался на протяжении девяти часов.

«Как мне это удалось? Смелость. Сила воли. Патриотизм!» – отметил капитан местной команды.

«Легион» сейчас идёт на четвёртом месте зоны «Север» в чемпионате Псковской области по футболу. Следующий матч команда проведёт на выезде против «Локомотива» из Дно.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».