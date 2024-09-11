Капитан футбольной команды из Дедовичей развернул флаг родного клуба на вершине Эльбруса
Капитан дедовичского «Легиона» Владислав Бурлаков развернул на вершине Эльбруса флаг клуба и родных Дедовичей, сообщает газета «Коммуна».
Штурм вершины на высоте 5 642 метра продолжался на протяжении девяти часов.
«Как мне это удалось? Смелость. Сила воли. Патриотизм!» – отметил капитан местной команды.
«Легион» сейчас идёт на четвёртом месте зоны «Север» в чемпионате Псковской области по футболу. Следующий матч команда проведёт на выезде против «Локомотива» из Дно.
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Капитан футбольной команды из Дедовичей развернул флаг родного клуба на вершине Эльбруса
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