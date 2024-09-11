Подрядчик начал ремонт дворов многоквартирных домов в Кунье
Подрядчик начал ремонт дворов многоквартирных домов в Кунье. Об этом пишет районная газета «Пламя».
Отметим, ещё четыре дворовые территории в посёлке Кунья будут отремонтированы в ближайшее время.
Работы запланированы по адресам улица Новая, дома 5 и 6, улица Советская, дом 25а, улица Дзержинского, дом 92.
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