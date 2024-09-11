Подрядчик начал ремонт дворов многоквартирных домов в Кунье

18:20, 11 сентября 2024, ПАИ

Подрядчик начал ремонт дворов многоквартирных домов в Кунье. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Отметим, ещё четыре дворовые территории в посёлке Кунья будут отремонтированы в ближайшее время.

Работы запланированы по адресам улица Новая, дома 5 и 6, улица Советская, дом 25а, улица Дзержинского, дом 92.