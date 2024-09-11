Движение по одной полосе проезжей части улицы Спегальского в Пскове закроют на два дня
Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Спегальского в районе пересечения с улицей Гоголя в Пскове будет закрыто на два дня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Полоса будет закрыта в период с 8:00 12 сентября до 23:00 13 сентября в связи с проведением дорожных работ.
«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились в администрации к псковичам.
Движение по одной полосе проезжей части улицы Спегальского в Пскове закроют на два дня
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