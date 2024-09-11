Движение по одной полосе проезжей части улицы Спегальского в Пскове закроют на два дня

18:27, 11 сентября 2024, ПАИ

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Спегальского в районе пересечения с улицей Гоголя в Пскове будет закрыто на два дня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Полоса будет закрыта в период с 8:00 12 сентября до 23:00 13 сентября в связи с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились в администрации к псковичам.