Отключение горячей воды запланировано в некоторых домах на Завеличье в Пскове

18:48, 11 сентября 2024, ПАИ

Отключение горячей воды запланировано в некоторых домах микрорайона Завеличье в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Горячую воду отключат в связи с реконструкцией теплотрассы на улице Шестака.

Так, с 16 по 22 сентября не будет горячего водоснабжения по адресам: улица Шестака, в домах №20, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №31, №33. На улице Маргелова – в домах №9, №11, №15, №17, №19, №23.

С 19 по 22 сентября прекращение подачи горячей воды запланировано по улице Шестака, в домах №11, №13, №15, №16, №17, №18, №18А, №19, №21, №23.

С 19 по 22 сентября также отключат горячую воду на Юбилейной №30А, №32, №32А и на улице Доставалова дома №10 и №12.

Подрядной организации со стороны городской администрации поставлена задача тщательно подготовиться к запланированным работам и выполнить их максимально оперативно.