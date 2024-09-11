Делегация Псковской области работает на IX Всероссийской неделе охраны труда
Делегация Псковской области работает на IX Всероссийской неделе охраны труда. Мероприятие проходит с 10 по 13 сентября в университете «Сириус». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Событие является ежегодным и объединяет представителей власти, экспертного сообщества, бизнеса, отраслевых объединений и профсоюзов. Именно на полях Всероссийской недели охраны труда формируется общее понимание вызовов, которые стоят перед страной, и способах их решений.
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова возглавляет делегацию региона. Свою работу представители Псковской области начали с участия в совещании Роструда с государственными инспекциями труда в субъектах РФ.
Участие делегации региона также запланировано в дискуссиях о перспективах развития рынка труда, в обмене успешными практиками организации работы кадровых центров «Работа России», в том числе в рамках комплексной модернизации службы занятости населения, которая проходит в 2024 году в Псковской области в рамках национального проекта «Демография».
Михаил Ведерников принял участие в совещании с Владимиром Путиным о формировании ИПР
Движение по одной полосе проезжей части улицы Спегальского в Пскове закроют на два дня