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Общество

Делегация Псковской области работает на IX Всероссийской неделе охраны труда

Делегация Псковской области работает на IX Всероссийской неделе охраны труда. Мероприятие проходит с 10 по 13 сентября в университете «Сириус». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

IX Всероссийская неделя охраны труда. Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Событие является ежегодным и объединяет представителей власти, экспертного сообщества, бизнеса, отраслевых объединений и профсоюзов. Именно на полях Всероссийской недели охраны труда формируется общее понимание вызовов, которые стоят перед страной, и способах их решений.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова возглавляет делегацию региона. Свою работу представители Псковской области начали с участия в совещании Роструда с государственными инспекциями труда в субъектах РФ.

Участие делегации региона также запланировано в дискуссиях о перспективах развития рынка труда, в обмене успешными практиками организации работы кадровых центров «Работа России», в том числе в рамках комплексной модернизации службы занятости населения, которая проходит в 2024 году в Псковской области в рамках национального проекта «Демография».

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