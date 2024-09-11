Псковичи смогут сделать прививку от гриппа в мобильном ФАПе

19:37, 11 сентября 2024, ПАИ

Выездная вакцинация против гриппа будет организована в Пскове с 12 по 13 сентября. Все желающие смогут привиться в специализированных медицинских автобусах (ФАП), которые будут размещены в двух районах города. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

Привиться от гриппа можно у Главпочтамта (Псков, улица Советская, дом 20) с 9:00 до 14:00, а также у «Семейного Магнита» (Псков, улица Труда, дом 37а) с 10:00 до 15:00.

«Сделайте прививку и защитите себя и близких от гриппа и тяжёлых форм респираторных заболеваний!» – посоветовали специалисты.

По всем вопросам можно обратиться в кол-центр Псковской городской поликлиники по номеру телефона 29-90-28.