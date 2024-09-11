Три молодых специалиста приняты на работу в Новоизборскую школу

21:21, 11 сентября 2024, ПАИ

Три молодых специалиста приняты на работу в педагогический коллектив Новоизборской школы, расположенной на территории Печорского муниципального округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа рассказал о каждом специалисте. Так, Софья Марку победила в конкурсе «Земский учитель» в 2023–2024 годах. Она приехала в Новый Изборск из Уссурийска и будет обучать первоклашек. В соответствии с условиями программы победитель получает право на единовременную выплату, должен переехать в село или малый город и проработать там не менее пяти лет.

Обладательница красного диплома колледжа ПсковГУ, студентка заочного отделения ПсковГУ Ксения Сафонова преподаёт в третьем лассе. Она как молодой учитель воспользовалась региональной мерой поддержки, которая предполагает выплату денежного пособия.

Ещё один новый учитель – Олеся Летчикова. Она является выпускницей Новоизборской школы и мамой четверых детей. Когда ребята подросли, женщина поступила на заочное отделение Псков ГУ и выбрала профессию учителя начальных классов в родной школе.

Валерий Зайцев поздравил педагогов с началом учебного года, пожелал успехов в нелёгком труде и поблагодарил за то, что выбрали Новоизборскую школу.