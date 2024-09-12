День программиста отмечают в России
День программиста отмечают в России сегодня, 12 сентября, сообщает calend.ru.
Праздник установлен приказом президента России от 11 сентября 2009 года. Его отмечают в 256-й день года – 13 сентября, а в високосный год – 12-го числа.
Выбрано именно это число, потому что это количество целых чисел, которое возможно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта. Кроме того, это максимальная степень числа два, которая меньше количества дней в году.
До установления этой даты праздник отмечали в разные дни. Например, 19 июля, 10 декабря, 4 апреля или 22 апреля.
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