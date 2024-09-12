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Общество

Кемпинг и гостиница откроются в Островском районе в следующем году

Глава Островского района Дмитрий Быстров в рамках рабочей поездки посетил два строящихся объекта на территории муниципалитета. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Дмитрия Быстрова

«Как известно, проблемной темой остается вопрос достаточного количества средств размещения для постоянно возрастающего потока путешественников», – отметил Дмитрий Быстров.

Глава муниципалитета осмотрел строящийся туристический кемпинг, расположенный около федеральной трассы, с двумя точками общественного питания. «Уже в начале следующего года кемпинг сможет предоставить 23 номера экономкласса и две точки общепита, включая комфортабельное кафе», – заверил он.

Кроме того, он посетил строящуюся гостиницу на 20 одно- и двухместных номеров с лобби-баром на первом этаже. Она также будет готова к приёму посетителей уже в новом году, подчеркнул Дмитрий Быстров.

«Инвесторы понимают реальный спрос на гостиницы, как следствие – вкладывают средства в развитие территории. Мы, муниципальные власти, видим кратное увеличение туристов. И уверены, что наши планы реализуются в правильном направлении!» – заключил он.

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