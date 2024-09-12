День перенесения мощей князя Александра Невского празднуют православные

08:05, 12 сентября 2024, ПАИ

День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднуют православные сегодня, 12 сентября, сообщает calend.ru.

10 сентября 1721 года Пётр Первый заключил Ништадтский мир. И именно этот день решили освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург.

Почитание князя началось сразу после его погребения. Мощи были открыты перед Куликовской битвой в 1380 году.