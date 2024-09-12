День перенесения мощей князя Александра Невского празднуют православные
День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднуют православные сегодня, 12 сентября, сообщает calend.ru.
10 сентября 1721 года Пётр Первый заключил Ништадтский мир. И именно этот день решили освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург.
Почитание князя началось сразу после его погребения. Мощи были открыты перед Куликовской битвой в 1380 году.
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