Дом Пастернака оцифровали в России для создания компьютерной игры

09:01, 12 сентября 2024, ПАИ

Новую компьютерную игру «Отдел СМЕРЧ» готовят к выпуску в России. Главный герой должен будет расследовать преступления и убивать монстров, которые притворяются жителями Советского Союза, пишет газета «Известия».

Для атмосферы авторы оцифровали дом-музей Бориса Пастернака. Некоторые российские эксперты полагают, что игра сможет привлечь внимание не только геймеров, но и тех, кто далёк от игр.

Игра сможет рассказать о местах бывшего СССР, познакомит с культурой народов бывших республик СССР и её представителями, рассказала главный гейм-дизайнер игры Арина Горячева.