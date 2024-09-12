Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Дом Пастернака оцифровали в России для создания компьютерной игры

Новую компьютерную игру «Отдел СМЕРЧ» готовят к выпуску в России. Главный герой должен будет расследовать преступления и убивать монстров, которые притворяются жителями Советского Союза, пишет газета «Известия».

Для атмосферы авторы оцифровали дом-музей Бориса Пастернака. Некоторые российские эксперты полагают, что игра сможет привлечь внимание не только геймеров, но и тех, кто далёк от игр.

Игра сможет рассказать о местах бывшего СССР, познакомит с культурой народов бывших республик СССР и её представителями, рассказала главный гейм-дизайнер игры Арина Горячева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 сентября 2024

Археологи завершили работы на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
11 сентября 2024

Опубликована афиша «Больших гастролей» в Пушкинских Горах
11 сентября 2024

Открыта регистрация на Сретенский бал в Пскове
11 сентября 2024

Форум «Мы помним» проходит в Печорах
11 сентября 2024

Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах
11 сентября 2024

Международный форум «Мы помним» стартует в Псковской области сегодня
10 сентября 2024

Выставка «Дар» – передвижной проект музея-заповедника «Абрамцево» откроется в Печорах
10 сентября 2024

569 лет спустя. Крестный ход в память об основателе Крыпецкого монастыря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...