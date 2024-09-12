Дом Пастернака оцифровали в России для создания компьютерной игры
Новую компьютерную игру «Отдел СМЕРЧ» готовят к выпуску в России. Главный герой должен будет расследовать преступления и убивать монстров, которые притворяются жителями Советского Союза, пишет газета «Известия».
Для атмосферы авторы оцифровали дом-музей Бориса Пастернака. Некоторые российские эксперты полагают, что игра сможет привлечь внимание не только геймеров, но и тех, кто далёк от игр.
Игра сможет рассказать о местах бывшего СССР, познакомит с культурой народов бывших республик СССР и её представителями, рассказала главный гейм-дизайнер игры Арина Горячева.
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