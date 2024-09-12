Скончался журналист Николай Сванидзе

09:10, 12 сентября 2024, ПАИ

Ушел из жизни журналист Николай Сванидзе, сообщила в своем Telegram-канале член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Журналист скончался в возрасте 69 лет.

Напомним, с 1991 года он работал комментатором программы «Вести», автором и ведущим передач «Контрасты» и «Подробности» на телеканале РТР, а затем был ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало».

С февраля 1997 года по май 1998 года журналист был председателем ВГТРК.

Он создал цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», а также ряд документальных фильмов.

С 2013 года до 2020-х годов сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», был участником программы «Итоги недели».

Кроме того, он выпустил ряд сборников.