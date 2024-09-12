Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 сентября
Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 13 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днём столбики термометра покажут от +22 до +27 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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