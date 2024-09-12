Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 сентября

10:39, 12 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 13 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днём столбики термометра покажут от +22 до +27 градусов. Атмосферное давление будет низким.