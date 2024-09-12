Александр Голышев поддерживает новые меры поощрения педагогов в Псковской области

10:58, 12 сентября 2024, ПАИ

Новые меры поощрения педагогов в Псковской области, которые предложил установить губернатор Михаил Ведерников, поддерживает организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

«Очень правильное решение – стимулировать наиболее успешных педагогов. Дело даже не в сумме, а во внимании к учителям, которые смогли подготовить победителей и призёров всероссийских олимпиад и стобалльников по ЕГЭ», – отметил Александр Голышев.

Успешный учитель – педагог, глубоко владеющий предметом, психолого-педагогическими знаниями, обладающий способностями не только увлечь школьника, но и помочь ему найти свой путь самореализации, стать самостоятельной и творческой личностью, подчеркнул спикер.

«Нет неталантливых детей, считают отцы педагогики, есть обстоятельства, которые не позволяют раскрыть их способности. Сегодня, когда главной задачей школы является формирование умений самостоятельной учебной деятельности обучающихся, возрастает роль учителя, способного выбрать и использовать в образовательном процессе те методы и приёмы, формы обучения, которые позволяют максимально задействовать познавательную активность школьника, пробудить в нём желание самостоятельно получать и применять необходимые знания. Радуюсь за учителей, которые заслуженно получат эту премию. Именно они не только готовят школьников к самостоятельной жизни, но и определяют пути развития дальнейшего школьного образования», – заключил Александр Голышев.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс в Псковское областное Собрание депутатов законопроект об изменениях в региональный закон об образовании. Изменения предусматривают введение новой выплаты педагогам, подготовившим победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников и стобалльников по ЕГЭ.