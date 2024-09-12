Соревнования по трюковому самокату и BMX пройдут в Пскове 14 сентября

11:37, 12 сентября 2024, ПАИ

Соревнования по трюковому самокату и BMX Best Trick пройдут в скейт-парке в псковском сквере имени Александра Невского 14 сентября, сообщается в группе «Академия современных видов спорта» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях смогут принять участие все желающие спортсмены. Участники на самокатах разыграют награды в двух возрастных группах. Для BMX будет только одна категория.

Отметим, что спортсменам младше 18 лет необходим допуск родителей, а также копии своего и родительского паспортов.

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