Соревнования по трюковому самокату и BMX пройдут в Пскове 14 сентября
Соревнования по трюковому самокату и BMX Best Trick пройдут в скейт-парке в псковском сквере имени Александра Невского 14 сентября, сообщается в группе «Академия современных видов спорта» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях смогут принять участие все желающие спортсмены. Участники на самокатах разыграют награды в двух возрастных группах. Для BMX будет только одна категория.
Отметим, что спортсменам младше 18 лет необходим допуск родителей, а также копии своего и родительского паспортов.
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