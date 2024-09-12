В России могут запретить сайты с готовыми домашними заданиями

11:33, 12 сентября 2024, ПАИ

В России могут запретить сайты с готовыми домашними заданиями, пишет РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском родительском собрании призвал аудиторию оградить своих детей от подобных ресурсов, а также сообщил, что его ведомство ведёт работу, чтобы «не было соблазнов».

По мнению министра, люди, которые формируют готовые домашние задания, совершают преступление и оказывают медвежью услугу школьникам, разрушая образование.

«Они зарабатывают колоссальные деньги. Одни из самых популярных сайтов в интернете [— это сайты] с готовыми домашними заданиями под учебник. А что это значит — готовые задания? Это же нет образования, это медвежья услуга», — заявил он.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала инициативу Минпросвещения и добавила, что необходимо менять подход к домашним заданиям, чтобы они были более творческими и индивидуальными.

«Готовые домашние задания — медвежья услуга. Ситуации, когда родители просто сверяют ответы, единичны, в большинстве случаев дети оттуда не вдумываясь списывают. Поэтому я понимаю, почему Минпросвещения озаботилось этим вопросом. Это действительно проблема, но только запретом сайтов её не решить. Есть нейросети, есть полюбившиеся многим решебники для учителей», — отметила Лантратова.