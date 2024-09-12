Центр паломничества строят в деревне Клин Куньинского района
Центр паломничества при храме Вознесения Христова строят в деревне Клин Куньинского района, пишет районная газета «Пламя».
Центр возводят в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона (в миру Василия Белавина), жизнь которого связана с Куньинским районом. На подлинном фундаменте дома Белавиных уже построен деревянный музей, а также идёт благоустройство двора и внутреннего убранства дома-музея. Помимо этого, идёт строительство братского корпуса – гостиницы для паломников.
Строительство планируют завершить к 2025 году.
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