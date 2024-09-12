Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центр паломничества строят в деревне Клин Куньинского района

Центр паломничества при храме Вознесения Христова строят в деревне Клин Куньинского района, пишет районная газета «Пламя».

Центр паломничества возводят в деревне Клин Куньинского района. Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Центр возводят в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона (в миру Василия Белавина), жизнь которого связана с Куньинским районом. На подлинном фундаменте дома Белавиных уже построен деревянный музей, а также идёт благоустройство двора и внутреннего убранства дома-музея. Помимо этого, идёт строительство братского корпуса – гостиницы для паломников.

Строительство планируют завершить к 2025 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 сентября 2024

Главные люди Коневских реставрационных мастерских станут гостями «Проекта Реставрация»
12 сентября 2024

Гендиректор Псковского музея-заповедника стала спикером международного форума
12 сентября 2024

Новый современный дом станет доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером
12 сентября 2024

Для Красной книги Псковской области официально утвердили категории редкости
12 сентября 2024

Центр паломничества строят в деревне Клин Куньинского района
12 сентября 2024

Розовые ивы и клёны высадили в центре Локни
12 сентября 2024

Кабинет гинеколога ремонтируют в поликлинике Псковской областной больницы
12 сентября 2024

С Днём памяти князя Александра Невского поздравил псковичей Борис Елкин

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...