Организаторы продлили отбор на Международную школу Интернет-БЕЗопасности

12:49, 12 сентября 2024, ПАИ

Организационный комитет III Международной школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи продлил приём заявок до 16 сентября, сообщили ПАИ организаторы.

Мероприятие состоится с 2 по 6 октября на базе мастерской управления «Сенеж». В течение пяти дней в нём примут участие 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран. Представители госорганов, отечественных IT-компаний, общественных и научных организаций встретятся для того, чтобы определить инновационные тренды и вызовы современного цифрового пространства.

У молодых людей будет возможность стать участниками интерактивных образовательных и проектных мероприятий, обрести единомышленников, перенять опыт от ведущих специалистов цифровой индустрии и реализовать идеи по созданию уникальных проектов или продуктов, которые будут направлены на решение общественно полезных задач и развитие отечественного IT-сектора.

Подать заявку могут представители Минцифры России, Ростелекома, VK, «Яндекса», «Газпром-медиа холдинга», «Национальной медиа группы» и остальные эксперты в области права, медиа и информационной безопасности.

Школа будет посвящена обеспечению психологической безопасности и построению ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Всего в ней будет четыре блока: проектный, карьерный, образовательный и стратегический.

Во время мероприятия участники приобретут прикладные междисциплинарные компетенции и навыки. Они, в свою очередь, помогут обеспечить не только собственную безопасность в информационном пространстве, но и безопасность общества и государства. Также у них будет возможность построить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию для успешного развития IT в своём регионе.

Всю информацию можно получить в официальных аккаунтах Молодёжного цифрового омбудсмена и Международной школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи в социальной сети «ВКонтакте», Telegram и на сайте проекта.

Проект организовали университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», команда Молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и мастерская управления «Сенеж». Партнёрами события стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

Подать заявку можно по ссылке.