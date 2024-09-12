Главные люди Коневских реставрационных мастерских станут гостями «Проекта Реставрация»

12:52, 12 сентября 2024, ПАИ

Генеральный директор Коневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина и главный архитектор мастерских Катерина Пейч станут гостьями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 12 сентября.

Какой была эволюция реставрационных компаний в России последние десятилетия? Стоит ли считать деньги, которые зарабатывают реставраторы? Спаси и сохрани – секреты, которые открыл реставраторам Псково-Печерский монастырь.

Об этом с Екатериной Грубиной и Катериной Пейч поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».