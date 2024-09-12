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Новый современный дом станет доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером

Псковское отделение Сбера и крупнейший государственный застройщик Псковской области – АО СЗ «Псковжилстрой» заключили договор на финансирование строительства многоквартирного жилого дома в Пскове на общую сумму порядка 500 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото предоставили в пресс-службе Сбера

Проектное финансирование с использованием эскроу-счёта будет направлено на строительство жилого комплекса «Балтийская, 19» общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Строительство ведётся в микрорайоне с развитой инфраструктурой – детские развивающие центры, магазины, супермаркеты, медицинские центры, салоны красоты, кафе, спортивные объекты, пункты выдачи онлайн-заказов.

Проект предусматривает строительство трёхподъездного девятиэтажного дома по каркасно-монолитной технологии с фасадом из облицовочного кирпича. В квартирах предусмотрены эргономичные планировки с возможностью создания персонализированных пространств – гардеробной и кухни-гостиной. Кроме того, планируется создание современного ландшафтного дизайна во дворе, а также уютных игровых зон с безопасным оборудованием для малышей, игрового комплекса для ребят постарше и комфортной зоны для отдыха и занятий спортом – для жителей всех возрастов.

«Практика показала, что финансирование проектов через эскроу – это полезный инструмент для застройщиков и надёжная защита денег дольщиков. Сбер давно и успешно использует этот механизм и готов поделиться своим опытом с партнёрами. Совместная реализация нового жилого комплекса «Балтийская, 19» в микрорайоне Борисовичи даст АО СЗ «Псковжилстрой» возможность усилить свои позиции на рынке, а людям предоставит шанс улучшить свои жилищные условия», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Жилой комплекс «Балтийская, 19» – современный жилой дом на 112 квартир. На территории комплекса предусмотрено всё для отдыха, спорта, общения и досуга его жителей. Эффективные финансовые инструменты, предлагаемые Сбербанком, позволяют нам успешно реализовывать проекты высокого уровня, в полном объёме выполняя наши обязательства перед клиентами», – сказала исполняющая обязанности генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Екатерина Родионова.

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