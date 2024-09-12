Вопросы духовно-нравственного воспитания детей обсудят эксперты в ПсковГУ

12:58, 12 сентября 2024, ПАИ

Псковский государственный университет станет одной из площадок проведения Межрегионального научно-методического семинара «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на традициях православной веры». Мероприятия пройдут в смешанном формате 20-21 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Целью встречи является привлечение внимания учёных, педагогов, воспитателей, представителей Русской православной церкви к психолого-педагогическим и религиозным проблемам духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций России.

В программе семинара – пленарное заседание «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС и ФОП ДО», круглый стол «Эффективные практики духовно-нравственного воспитания дошкольников в семье и в условиях воскресных школ», а также экскурсионные мероприятия.

Организаторами встречи выступили ПсковГУ, Псковская епархия, АНО «Центр патриотического воспитания детей и молодёжи «Отчий край».

С полной программой семинара можно ознакомиться здесь.