Великолучанки стали победителями чемпионата СЗФО по футболу

13:22, 12 сентября 2024, ПАИ

Великолукский «Экспресс-ВЛГАФК» стал победителем чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди женских команд. Турнир прошёл в Великих Луках, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Всего в соревнованиях принимали участие три команды.

В финале турнира встречались великолукский «Экспресс-ВЛГАФК» и калининградская «Балтика». Гостьи вышли вперёд в первом тайме и сохраняли преимущество на протяжении практически всего матча, но в последнюю компенсированную минуту «Экспресс-ВЛГАФК» сумел отыграться, исполнив 11-метровый удар.

Исход матча решился в серии пенальти, где чуть точнее оказались великолучанки – 6:5.

Команда из Великих Лук завоевала путёвку на всероссийский этап соревнований, который пройдёт в Новороссийске с 14 по 24 октября.

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