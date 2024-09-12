Ралли «Пушкинские Горы» станет этапом чемпионата России в следующем году

14:23, 12 сентября 2024, ПАИ

Ралли «Пушкинские Горы» в 2025 году станет этапом чемпионата России, а ралли «Псков» получит статус финального этапа Кубка России. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«Участники чемпионата и кубка – это разные спортсмены. Решили сделать рокировку в части дорог для увеличения спортивной составляющей. Плюс ралли «Пушкинские Горы» будет проходить в выходные в преддверии праздника Дня поэзии. Решили совместно с комитетом по туризму, что будет такое яркое событие перед пушкиногорскими праздниками. Добавит празднику ещё одно событие. К тому же дороги в Пушкинских Горах отличаются своей спортивностью», – отметил Олег Мыслевич.

Также председатель Федерации автоспорта Псковской области пояснил, почему при смене статуса гонок поднимется спортивная составляющая. «Дороги, по которым участники чемпионата ездили несколько лет, а это, например, спецучасток «Железово», уже практически заучены. В этом плане дороги Пушкинских Гор для участников чемпионата станут новыми. Причём мы нашли там несколько новых спецучастков. С главной Бежаницкого района в районе деревне Бардово найден участок, который будет новым для всех. Ещё один новый спецучасток будет в Новоржевском районе. Оба будут использоваться на финале в нынешнем году», – сказал он.

Отметим, что в нынешнем году ралли «Пушкинские Горы» является финальным этапом Кубка России. Соревнования пройдут с 11 по 13 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».