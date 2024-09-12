Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Ралли «Пушкинские Горы» станет этапом чемпионата России в следующем году

Ралли «Пушкинские Горы» в 2025 году станет этапом чемпионата России, а ралли «Псков» получит статус финального этапа Кубка России. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Ралли «Пушкинские Горы» станет этапом чемпионата России в следующем году. Фото: ПАИ

«Участники чемпионата и кубка – это разные спортсмены. Решили сделать рокировку в части дорог для увеличения спортивной составляющей. Плюс ралли «Пушкинские Горы» будет проходить в выходные в преддверии праздника Дня поэзии. Решили совместно с комитетом по туризму, что будет такое яркое событие перед пушкиногорскими праздниками. Добавит празднику ещё одно событие. К тому же дороги в Пушкинских Горах отличаются своей спортивностью», – отметил Олег Мыслевич.

Также председатель Федерации автоспорта Псковской области пояснил, почему при смене статуса гонок поднимется спортивная составляющая. «Дороги, по которым участники чемпионата ездили несколько лет, а это, например, спецучасток «Железово», уже практически заучены. В этом плане дороги Пушкинских Гор для участников чемпионата станут новыми. Причём мы нашли там несколько новых спецучастков. С главной Бежаницкого района в районе деревне Бардово найден участок, который будет новым для всех. Ещё один новый спецучасток будет в Новоржевском районе. Оба будут использоваться на финале в нынешнем году», – сказал он.

Отметим, что в нынешнем году ралли «Пушкинские Горы» является финальным этапом Кубка России. Соревнования пройдут с 11 по 13 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 сентября 2024

Раллийные гонщики снова могут проехать по улицам Пскова
12 сентября 2024

Ралли «Пушкинские Горы» станет этапом чемпионата России в следующем году
12 сентября 2024

Великолучанки стали победителями чемпионата СЗФО по футболу
12 сентября 2024

Соревнования по трюковому самокату и BMX пройдут в Пскове 14 сентября
11 сентября 2024

ФК «Псков» победил в заключительном матче окружного чемпионата
11 сентября 2024

Капитан футбольной команды из Дедовичей развернул флаг родного клуба на вершине Эльбруса
11 сентября 2024

Пскович в составе «Броук Бойз» одержал победу над командой Басты
11 сентября 2024

Мастер-класс по рукопашному бою провели пограничники в Себеже

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...