Раллийные гонщики снова могут проехать по улицам Пскова

15:30, 12 сентября 2024, ПАИ

Один из спецучастков финального этапа Кубка России ралли «Псков» планируется провести в черте города в следующем году. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

В нынешнем году ралли «Псков» было одним из этапов чемпионата России. Теперь гонка будет проводиться на правах финального этапа Кубка России. «В Пскове дороги тоже интересные, но мы предложили промоутеру чемпионата и Кубка России сделать ралли «Псков» финальной гонкой сезона. Они нас поддержали. Планируем в Пскове организовать городской спецучасток. Яркое событие подготовить для участников раллийного сезона 2025 года. Сделать красивый финал в Пскове», – поделился Олег Мыслевич.

Сейчас организаторы ищут партнёров и спонсоров для городского спецучастка. «У нас есть проект проведения участка на площади Победы в честь 80-летия со дня Победы. Это будет нашим вкладом в сохранение исторической памяти. Не на площади Ленина, как обычно мы проводили. У нас есть проект, который уже практически согласован с городом. Будут использованы части улиц Яна Фабрициуса и Советской со стартом от Вечного огня. Надеюсь, что мы это реализуем», – отметил собеседник ПАИ.

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