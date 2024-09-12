Фестиваль «Осень в Михайловском» стартовал в Пушкинских Горах

15:23, 12 сентября 2024, ПАИ

Торжественное открытие XVII Межрегионального фестиваля библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском – 2024», посвящённого 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, состоялось сегодня, 12 сентября, в малом зале научно-культурного центра Пушкинского заповедника в Пушкинских Горах. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»































Фестиваль объединяет специалистов библиотек, ведущих деятелей культуры, науки и образования для обмена опытом, знаниями, технологиями и инновациями в области продвижения книги и чтения.

С приветственным словом со сцены к присутствующим обратился заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн. Он прочёл приветственный адрес от регионального правительства к участникам фестиваля. Как было отмечено в обращении, просветительная и объединяющая миссия фестиваля – способствовать продвижению книги и чтения, приобщению жителей и гостей региона к богатейшему литературному наследию страны. От себя спикер выразил благодарность организаторам и подчеркнул, что перед библиотечным делом сегодня стоит приоритетная задача – приобщение к книге молодого поколения.

Кроме того, присутствующих поприветствовала президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, кандидат педагогических наук Татьяна Жукова.

«Роль библиотекарей – соединять читателей с книгой. Надо понимать, что сегодня мы живём в новой цивилизации, во времена непредсказуемой турбулентности, которая ставят перед человечеством очень сложные экзистенциальные вопросы. Мир неустойчив, перемены радикальны, неопределённость нарастает. Наша задача сегодня – понять эти процессы», – отметила она.

Также гостей поприветствовала главный методист Российской национальной библиотеки и зачитала адрес от гендиректора Дениса Цыпкина. В нём подчеркивалась значимость фестиваля и его высокий профессиональный уровень.

Слова напутствия участникам сказала в том числе и глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. Она пожелала им полезного времяпрепровождения, человеческого и профессионального интереса друг к другу, наполненности идеями и рабочим вдохновением от пребывания в прекрасных заповедных местах.

Кроме того, присутствующих поприветствовал директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. В своём выступлении он выразил надежды на сохранение книжной культуры.