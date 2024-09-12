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Реставраторы спасли памятник Псково-Печерского монастыря от чёрной плесени

Реставраторы спасли ансамбль Сретенской и Благовещенской церквей, ризницу в Псково-Печерском монастыре от чёрной плесени. Об этом рассказали генеральный директор Коневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина и главный архитектор мастерских Катерина Пейч в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Как и многие монастыри в России, Псково-Печерский монастырь строился хозспособом, если можно так сказать относительно XVI века. Потому что много моментов, которые требуют сейчас укрепления, усиления, что-то еле держится. Я не буду говорить о том, что советские реставраторы были лучше или хуже, у них была другая задача, они в другой парадигме существовали. В Сретенской, Благовещенской церквях ризницы плоские перекрытия, на которых была живопись нанесена, были в советское время снесены. Вместо них почему-то решили придумать своды, которых там никогда не было», – рассказала Екатерина Грубина.

В свою очередь Катерина Пейч отметила, что, выкладывая своды, реставраторы заглушили все вентиляционные каналы и нижние помещения. «При том, что там еще и подсос воды идет из холма, там жуткое превышение всех норм по заражённости чёрной плесенью», – отметила она.

По словам специалистов, концентрация плесени в этих помещениях превышала допустимые нормы в тысячи раз. Находится в этих помещения было опасно.

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