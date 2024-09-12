«Валя, 1930 год»: вековые граффити обнаружили реставраторы в Псково-Печерском монастыре

15:26, 12 сентября 2024, ПАИ

Граффити XX века обнаружили реставраторы в Псково-Печерском монастыре при проведении реставрационных работ. Об этом рассказала генеральный директор Коневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Так называемые граффити обнаружены в башне Верхних решёток. Считают, что это даже были петровские стрельцы. Там есть изображения кораблика, изображения человечка. По большому счёту эти изображения нацарапаны на штукатурке. Конечно, это акт вандализма, если говорить с современной точки зрения. Кто-то пришёл, находился в этой башне, нацарапал на штукатурке», – отметила она.

Среди изображений есть и надписи более современные, одна из которых – «Валя, 1930 год».

«Граффити остались. Мы выполнили их укрепление, инъекцию, то есть они многие отходили от основы, выполнили отбортовку фрагментов, на которых эти граффити, расчистили их.Теперь каждый может увидеть, что некто Валя в 1930 году посетила этот монастырь», – пошутила Екатерина Грубина. Она подчеркнула, что такие надписи стоит сохранять, так как и это тоже история памятника и эпохи.