Лестницу в никуда нашли внутри стены Сретенской церкви в Печорах

17:00, 12 сентября 2024, ПАИ

Лестницу, ведущую в тупик, обнаружили реставраторы внутри стены Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря. Об этом рассказала главный архитектор Коневских реставрационных мастерских Катерина Пейч в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В стене Сретенской церкви до реставрации стоял подстав с южной стороны. Это нижняя часть петли – древняя конструкция, на которую надеваются ворота. Рядом не было проёмов, высота расположения элемента не поддавалась анализу: если это дверь, то для каких-то карликов. Мы стучали вокруг молоточками, сделали зондаж, но не нашли никакого откоса, никакой четверти, непонятно было, что это такое. Когда начались ремонтно-реставрационные работы, и была снята штукатурка, оказалось, что рядом всё-таки есть заложенный проём. А когда разобрали закладку, это оказалась часть внутристенной лесенки» – рассказала она.

Во время работ этот подстав был вынут для глубокой вычинки стены.

«Эта внутристенная лесенка существует и внизу – в помещениях Благовещенской церкви. Проанализировав все обмеры, вычертив часть заваленной внутристенной лесенки, которую мы увидели, я поняла, что она была заложена в тот период, когда Сретенская церковь перестраивалась, там расшивались оконные проёмы под XIX век, и они перерубили пространство внутристенной лесенки. И со стороны цокольного этажа Благовещенской церкви и с южного фасада Сретенской церкви она заканчивается закладкой», – пояснила Катерина Пейч.