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Общество

80 лет исполнилось псковскому детскому саду «Тополёк»

Депутат Псковской городской Думы по округу № 1 Юрий Бурлин от имени городских парламентариев поздравил с 80-летием детский сад компенсирующего вида № 49 «Тополёк»: коллектив этого учреждения и его заведующую Ирину Горячёву. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

«Ваши усилия и преданность делу воспитания и обучения детей вдохновляют нас всех. Вы создаёте атмосферу любви и поддержки, где каждый ребёнок может раскрыть свои таланты и почувствовать себя частью большой дружной семьи. Пусть «Тополёк» продолжает расти и развиваться, даря тепло и заботу всем детям, которые переступают его порог», – отметил он.

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