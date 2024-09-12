80 лет исполнилось псковскому детскому саду «Тополёк»

15:54, 12 сентября 2024, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу № 1 Юрий Бурлин от имени городских парламентариев поздравил с 80-летием детский сад компенсирующего вида № 49 «Тополёк»: коллектив этого учреждения и его заведующую Ирину Горячёву. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

«Ваши усилия и преданность делу воспитания и обучения детей вдохновляют нас всех. Вы создаёте атмосферу любви и поддержки, где каждый ребёнок может раскрыть свои таланты и почувствовать себя частью большой дружной семьи. Пусть «Тополёк» продолжает расти и развиваться, даря тепло и заботу всем детям, которые переступают его порог», – отметил он.