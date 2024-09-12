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Общество

Накануне повышения утильсбора на автомобили на границе Китая и России образовались недельные очереди

Накануне повышения утильсбора на автомобили на границе Китая и России образовались недельные очереди, сообщает «Коммерсант».

Дистрибуторы до 1 октября стараются успеть ввезти все виды техники, попадающие под повышение утильсбора, включая легковые и грузовые автомобили, полуприцепы и некоторые виды дорожно-строительной техники.

Очереди на китайско-российской границе появились примерно с конца июля-начала августа, а объём ввоза транспортных средств в Россию из Китая увеличился на 50%, а некоторых видов техники — более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Эксперты полагают, что объёмы поставок продолжат расти вместе с очередями.

С 1 октября размер утильсбора на новые легковые автомобили с двигателем объемом от 1 до 2 литров должен вырасти с 300,6 тыс. рублей до 556 тыс. рублей. На машины с двигателем от 2 до более 3 литров платеж увеличивается в 1,8 раза, до 556,2 тыс. рублей — 2,2 млн рублей — в зависимости от объёма.

Повышение сбора планируется также в 2025-м и 2030 году. Индексация затрагивает легкие коммерческие, грузовые автомобили, автобусы, полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной техники.

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