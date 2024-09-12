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Древнюю апсиду с псковским бегунцом экспонируют для посетителей Псково-Печерского монастыря

Древнюю апсиду в Благовещенской церкви смогут увидеть посетители Псково-Печерского монастыря. Об этом рассказала главный архитектор мастерских Катерина Пейч в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Древнюю апсиду с псковским бегунцом экспонируют для посетителей Псково-Печерского монастыря. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»

«Была снята штукатурка с Благовещенской церкви, потому что она была в неудовлетворительном состоянии: там было много разных растворов, кто только не реставрировал, там были высолы, пострадал сам каменный кирпич, там смешанная кладка. И когда на уровне второго этажа Благовещенской церкви сняли штукатурку, то выяснили, что там находятся слабодержащиеся камни. Их потрогали, пошевелили, вытащили, выяснилось, что там остался фрагмент древней апсиды – это внешняя часть алтаря церкви с характерным псковским бегунцом и поребриком», – пояснила она.

Сейчас специалисты работают над экспонированием апсиды, чтобы посетители и паломники монастыря смогли увидеть этот алтарный выступ.

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