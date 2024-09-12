Житель Дно отправится в колонию за пьяную езду

17:06, 12 сентября 2024, ПАИ

Дновский районный суд вынес приговор местному жителю за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина вечером ехал пьяным на машине по улицам города, где его остановил сотрудник ДПС. Водитель имел неснятую и непогашенную судимость по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Во время судебного заседания мужчина не признал вину в совершении преступления. Кроме того, во время предварительного расследования он отказался от дачи показаний и говорил, что за рулём автомобиля он не находился.

Суд вынес приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев в колонии-поселении. Жителя Дно также лишили права управлять любым видом механического транспорта сроком на пять лет.