Автобусная остановка на улице Яна Райниса в Пскове переезжает на новое место

16:29, 12 сентября 2024, ПАИ

Автобусная остановка «Автошкола ДОСААФ» на улице Яна Райниса в Пскове переезжает на новое место. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

С 13 сентября автобусы № 8 и № 8а будут забирать пассажиров у дома № 22б перед магазином.

«Новая посадочная площадка подготовлена. Она будет дополнительно освещена. Также обновлено покрытие остановочного пункта на противоположной стороне улицы. Кроме того, сделан участок тротуара, который ведет от новой остановки к пешеходному переходу. Сейчас здесь устанавливают ограждение», – отметил глава города.