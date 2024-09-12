Псковичей приглашают на службу в ОМОН «Кром»
Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМОН «Кром», сообщили ПАИ в региональном управлении Росгвардии.
В «Кром» требуются сотрудники на различные должности полицейского (бойца, водителя и кинолога) в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (8112) 62-01-12.
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