Псковичей приглашают на службу в ОМОН «Кром»

16:42, 12 сентября 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМОН «Кром», сообщили ПАИ в региональном управлении Росгвардии.

В «Кром» требуются сотрудники на различные должности полицейского (бойца, водителя и кинолога) в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (8112) 62-01-12.