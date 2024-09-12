Шесть псковичей приняли участие в подготовительных сборах по фехтованию в Подмосковье

17:16, 12 сентября 2024, ПАИ

Шесть псковичей приняли участие в подготовительных сборах по фехтованию, которые проходили в центре фехтования Ильгара Мамедова в Химках Московской области с 3 по 12 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила псковский тренер Татьяна Николаева.

Сборы прошли псковичи Василий Сергеев, Марк Муляр, Глеб Артюхович, Никита Артамонов, Ева Белоцерковская и Алёна Павлова в сопровождении тренера Татьяны Николаевой. Всего участвовало 30 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Московской области, Хабаровска и Турции.

«У нас были мастер-классы, приезжал старший тренер сборной России по шпаге. Приезжал сам президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. По общей физической подготовке проводили очень интересные занятия, по специальной физической подготовке. Тренеры центра всё время дают новые упражнения, не повторяются. Очень интересно. Сюда попасть сложно. Больше десяти тысяч фехтовальщиков по всей России, и все хотят сюда бесплатно приехать, потому что это всё за счёт Федерации фехтования России: проживание в комфортабельных номерах, питание, база, на которое есть всё для тренировок», – отметила Татьяна Николаева.

Отметим, что 15 сентября Ева Белоцерковская и Алёна Павлова отправятся в Казань на всероссийский турнир «Золотая осень».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».