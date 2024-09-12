Трудовые отряды подростков Псковской области подвели итоги летнего сезона
Трудовые отряды подростков Псковской области подвели итоги летнего сезона, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.
В этом сезоне официально трудоустроились 64 подростка из Псковской области. Среди работодателей было реализовано 108 вакансий от различных компаний.
Также подростки трудились в пришкольных лагерях и приёмной комиссии ПсковГУ. Кроме того, некоторые подростки работали и за пределами Псковской области. Они участвовали в крупных проектах, таких как межрегиональный проект от Московской дирекции железнодорожных вокзалов в Москве и Всероссийский проект «Алабуга ТОП» в Татарстане.
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