Трудовые отряды подростков Псковской области подвели итоги летнего сезона

17:32, 12 сентября 2024, ПАИ

Трудовые отряды подростков Псковской области подвели итоги летнего сезона, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

В этом сезоне официально трудоустроились 64 подростка из Псковской области. Среди работодателей было реализовано 108 вакансий от различных компаний.

Также подростки трудились в пришкольных лагерях и приёмной комиссии ПсковГУ. Кроме того, некоторые подростки работали и за пределами Псковской области. Они участвовали в крупных проектах, таких как межрегиональный проект от Московской дирекции железнодорожных вокзалов в Москве и Всероссийский проект «Алабуга ТОП» в Татарстане.