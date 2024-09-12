Всемирно известные спортсмены посетят Псков в рамках всероссийской благотворительной программы

17:48, 12 сентября 2024, ПАИ

Всемирно известные спортсмены посетят Псков в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Для проведения акции в Пскове планируется участие трёхкратной олимпийской чемпионки и мировой рекордсменки в беге на дистанциях 800 и 1 500 метров Татьяны Казанкиной, трёхкратной рекордсменки мира в беге на 400 метров с барьерами Марины Степановой и олимпийского чемпиона в командной велогонке Александра Краснова.

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