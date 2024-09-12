Двух человек госпитализировали после столкновения трёх автомобилей в Пскове
Столкновение трёх автомобилей Chevrolet, Volkswagen и Ford произошло у дома № 87 на улице Коммунальной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека. Бригада медицины катастроф госпитализировала их в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали спасатели АСС, бригада центра медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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