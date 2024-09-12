Директор производственно-интеграционных мастерских для инвалидов в Пскове стал призёром всероссийского конкурса

18:24, 12 сентября 2024, ПАИ

Директор производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца Вячеслав Сукманов стал призёром Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

По оценке федеральных экспертов, он занял второе место в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов». Чествование победителей конкурса прошло на площадке Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) в университете «Сириус» в Сочи. Ранее сообщалось, в каких мероприятиях в рамках ВНОТ приняла участие псковская делегация.

Диплом призёра Вячеславу Сукманову на торжественной церемонии вручили глава Минтруда России Антон Котяков и первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.