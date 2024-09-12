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Итоги весенне-летнего доброхотского сезона подвели в «Михайловском»

Отдельные статистические итоги весенне-летнего доброхотского сезона 2024 года подвели в Государственном Пушкинском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Итоги весенне-летнего доброхотского сезона подвели в ​«Михайловском». Фото: Пушкинский заповедник

Пресс-служба учреждения со ссылкой на методиста по музейно-образовательной деятельности Надежду Шабловскую сообщает, что в период с марта по август включительно в музее в качестве волонтёров побывало 16 отрядов – порядка 400 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Себежа, Набережных Челнов, Перми, посёлка Карсун Ульяновской области и других населённых пунктов России.

Помимо традиционных отрядов, бойцами которых являются старшеклассники и студенты, в «Михайловском» этим летом работало много взрослых доброхотов, особо отметили в музее. Так, в апреле большой десант, снаряжённый холдингом GS Group, два дня подряд восстанавливал в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов старинную берёзовую аллею, что когда-то начиналась от липовой аллеи Керн и шла в сторону Ганнибаловой дороги, а также проводил массовую посадку других деревьев – 50 саженцев берёзы повислой и 50 сеянцев сосны обыкновенной. Разметку посадочных мест выполнили специалисты музейного отдела парковых территорий, а доброхоты из холдинга под руководством специалистов службы музейных лесов и парков выполнили полный цикл посадки от подготовки ям для молодых деревьев до подвязки и полива.

Другой взрослый коллектив – сводная группа преподавателей высшей школы и молодых исследователей из разных городов России – находился в Пушкинском заповеднике в течение десяти дней. Помимо сезонной хозяйственной работы по четыре часа ежедневно, эти волонтёры выполняли ещё и задания исследовательского характера. Самое объёмное из них – разработка рекомендаций для создания экологической тропы в Государственном музее-заповеднике «Михайловское»: поиск оптимального расположения, методические рекомендации к наполнению маршрута и прочее.

В начале октября в Пушкинском заповеднике ждут ещё один небольшой доброхотский отряд – воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Почти три года назад, в декабре 2021-го, администрация этого учебного заведения и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» заключили договор. Согласно этому документу, уже третий год воспитанники училища группами по несколько человек приезжают в музей, знакомятся с природой пушкинских мест и принимают активное участие в волонтёрском движении, у истоков которого стоял ещё первый послевоенный директор музея-заповедника С. С. Гейченко. В «Михайловском» с благодарностью отметили, что себежские доброхоты всегда работают добросовестно и ответственно и им можно поручать довольно сложную работу.

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